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Первая в мире трансплантация головы человека успешно завершена в Китае
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    Первая в мире трансплантация головы человека успешно завершена в Китае

    15:54  17 Ноября 2017
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    Первая в мире трансплантация головы человека успешно завершена в Китае

    Пекин, 17 ноября. Первую в мире операцию по трансплантации головы человека на труп успешно провели в Китае, сообщил итальянский хирург Серджио Канаверо.

    Уникальную в своем роде операцию осуществили медики Медицинского университета Харбина, расположенного в Китае. Команда китайских специалистов осуществила первую трансплантацию головы.

    В этот раз операция осуществлялась на трупе, однако следующая — будет проведена уже на живом человеке, пишет RT. Отмечается, что это произойдет уже в ближайшее время.

    «Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена, — рассказал Канаверо The Guardian. — Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом».

    Первая в мире трансплантация головы человека успешно завершена в Китае

    Операция продолжалась целых 18 часов. По словам итальянского хирурга, врачам удалось успешно «соединить» позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #операция #китай #врачи #голова #трансплантация
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