Первая в мире трансплантация головы человека успешно завершена в Китае

Пекин, 17 ноября. Первую в мире операцию по трансплантации головы человека на труп успешно провели в Китае, сообщил итальянский хирург Серджио Канаверо.

Уникальную в своем роде операцию осуществили медики Медицинского университета Харбина, расположенного в Китае. Команда китайских специалистов осуществила первую трансплантацию головы.

В этот раз операция осуществлялась на трупе, однако следующая — будет проведена уже на живом человеке, пишет RT. Отмечается, что это произойдет уже в ближайшее время.

«Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена, — рассказал Канаверо The Guardian. — Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом».

Операция продолжалась целых 18 часов. По словам итальянского хирурга, врачам удалось успешно «соединить» позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.