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Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады
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    Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

    16:10  17 Ноября 2017
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    Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

    Москва, 17 ноября. Отказ российских телеканалов транслировать Олимпиаду в 2018 году, если в ней не примут участие спортсмены из РФ, оправдан. Кремль к такой позиции относится с пониманием, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, права на трансляцию Олимпийских игр стоят немалых денег, приобретая их телеканалы надеются, что затраты окупятся, поскольку эфиры Игр вызовут большой зрительский интерес. Однако, если российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане не будут, гораздо меньше зрителей РФ станут смотреть Игры.

    «Совершенно очевидным является тот факт, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России», — сообщил Песков.

    Он подчеркнул, что в связи с этим возможный отказ телеканалов от трансляции Игр, о котором, в частности, заявили ранее в ВГТРК, оправдан.

    Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

    Песков также напомнил, что пока вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде в 2018 году остается открытым.

    «Подготовка к олимпиаде продолжается и, безусловно, скажем так, наши спортивные власти продолжат весьма терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОК и другими организациями», — сказал он.

    Напомним, на этой неделе в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение не восстанавливать в правах российскую национальную антидопинговую организацию (РУСАДА).

    В связи с этим, многие эксперты, как писала газета «Известия», прогнозируют недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде в 2018 году. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять Международный олимпийский комитет. Каким оно будет, как сообщало издание, предсказать практически невозможно. Свой вердикт МОК огласит 5 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #вгтрк #олимпиада-2018 #трансляция
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