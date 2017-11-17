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Путин обсудил с Кудриным стратегию развития России до 2024 года
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    Путин обсудил с Кудриным стратегию развития России до 2024 года

    16:55  17 Ноября 2017
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    Путин обсудил с Кудриным стратегию социально-экономического развития РФ — Песков

    Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с главой совета фонда «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным стратегию социально-экономического развития государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал о встрече Кудрина и Путина в Петербурге, где 17 ноября работает российский президент.

    «В первой половине дня он встречался с Кудриным, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы».

    Путин обсудил с Кудриным стратегию социально-экономического развития РФ — Песков

    Ранее, 10 ноября, глава Центра стратегических разработок обратил внимание на тот факт, что благодаря роботизации многих процессов в России порядка трети профессий исчезнут в следующие шесть лет.

    Автор: Катерина Тимошенская
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