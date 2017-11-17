Путин обсудил с Кудриным стратегию развития России до 2024 года

Москва, 17 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с главой совета фонда «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным стратегию социально-экономического развития государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о встрече Кудрина и Путина в Петербурге, где 17 ноября работает российский президент.

«В первой половине дня он встречался с Кудриным, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы».

Ранее, 10 ноября, глава Центра стратегических разработок обратил внимание на тот факт, что благодаря роботизации многих процессов в России порядка трети профессий исчезнут в следующие шесть лет.