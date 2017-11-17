Игрушки с флагом США на новогодней елке возмутили жителей Мытищ

Москва, 17 ноября. Игрушки с американской символикой, украшающие новогоднюю елку в торгово-развлекательном центре «Июнь», возмущают жителей городского округа Мытищи.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на группу «ВКонтакте» «Подслушано Мытищи», местные жители пишут в соцсетях, что это выглядит «очень не патриотично».

«Я, например, люблю свою страну и мне не хочется видеть такое», — рассказал житель города Антон Сафронов.

Многие пользователи солидарны в этом мнении, некоторые даже призвали пожаловаться руководству торгового центра. Кроме того, пишут комментаторы, надпись «С Новым годом!» можно было на русском языке сделать, а не на английском.