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Игрушки с флагом США на новогодней елке возмутили жителей Мытищ
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    Игрушки с флагом США на новогодней елке возмутили жителей Мытищ

    15:29  17 Ноября 2017
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    Игрушки с флагом США на новогодней елке возмутили жителей Мытищ

    Москва, 17 ноября. Игрушки с американской символикой, украшающие новогоднюю елку в торгово-развлекательном центре «Июнь», возмущают жителей городского округа Мытищи.

    Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на группу «ВКонтакте» «Подслушано Мытищи», местные жители пишут в соцсетях, что это выглядит «очень не патриотично».

    «Я, например, люблю свою страну и мне не хочется видеть такое», — рассказал житель города Антон Сафронов.

    Многие пользователи солидарны в этом мнении, некоторые даже призвали пожаловаться руководству торгового центра. Кроме того, пишут комментаторы, надпись «С Новым годом!» можно было на русском языке сделать, а не на английском.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #новый год #мытищи
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