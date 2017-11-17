С-400 и F-35 несовместимы: Пентагон пригрозил Турции лишением технологий НАТО

Москва, 17 ноября. Турция может лишиться доступа к технологиям НАТО, если осуществит планы по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400, заявили в Пентагоне.

Также Вашингтон угрожает ввести для Анкары ограничения по закупке американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщило в пятницу издание Defense News со ссылкой на помощника министра ВВС США Хейди Грант.

По ее словам, реализация договоренностей между Россией и Турцией по С-400 серьезно повлияет на сотрудничество Анкары с НАТО: его, как заявила Грант, придется пересмотреть, поскольку стратегия США «не позволяет взаимодействовать с этой системой» — С-400.

Кроме того, российско-турецкие договоренности могут осложнить переброску в Турцию первых самолетов F-35, сообщила помощник министра ВВС США.

Такие меры, как объяснили Defense News эксперты, связаны с опасениями, что в результате «совмещения» F-35 и С-400 информация об американских истребителях пятого поколения может попасть в распоряжение России.

«Это вызывает серьезную озабоченность не только у Соединенных Штатов, так как мы должны обеспечивать сохранность высоких технологий, но и у всех наших партнеров и союзников, уже приобретших F-35», — говорится в материале издания.

Напомним, еще в конце октября в НАТО обещали «наказать» Турцию за покупку российских С-400. Однако 11 ноября министр обороны Турции Нуреттин Джаникли официально заявил, что вопрос с закупкой С-400 окончательно решен. До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сумма контракта с Турцией превысила два миллиарда долларов.