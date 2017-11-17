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Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
Новости Сирии
Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, трое погибших
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    Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, трое погибших

    15:32  17 Ноября 2017  /обновлено: 15:40  17 Ноября 2017
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    Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, трое погибших

    Дамаск, 17 ноября. Боевики вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли старые кварталы сирийской столицы.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об очередном обстреле Дамаска со стороны боевиков Восточной Гуты. По данным местного полицейского управления снаряды разорвались в непосредственной близости от рынка Сук эль-Хэль, в результате обстрела погибли три человека, еще семь мирных жителей получили ранения.

    Источник подчеркивает, что все снаряды были выпущены со стороны оазиса Восточная Гута, часть которого до сих пор контролируют группировки исламистов. Накануне в результате обстрела в Дамаске погибли шесть человек, порядка 45 были ранены.

    Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска, трое погибших

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #обстрел #дамаск #восточная гута
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