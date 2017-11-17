Военные Ирака продолжат зачищать от ИГ приграничную с Сирией территорию

Багдад,17 ноября. ВС Ирака продолжат операцию по зачистке пограничных с Сирией территорий от боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 после взятия города Рава, заявил глава иракского правительства Хейдар аль-Абади.

Иракские военные вернули под контроль Раву, зачистив город от боевиков ИГИЛ1. По словам премьера Хейдара аль-Абади, населенный пункт был взял в рекордные сроки, что подтверждает высокую боеспособность иракских ВС. Он подчеркнул, что операция против боевиков продолжается на приграничных с Сирией территориях в провинции Анбар.

Отметим, что ранее командование заявило о зачистке от ИГ1 последнего оплота террористов в Ираке. Поддержку с воздуха оказывала авиагруппа международной антитеррористической коалиции во главе с США. В штурме Равы принимали участие ополченцы из числа суннитов. Освобождение населенного пункта рассматривают как конец группировки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.