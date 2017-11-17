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Военные Ирака продолжат зачищать от ИГ приграничную с Сирией территорию
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    Военные Ирака продолжат зачищать от ИГ приграничную с Сирией территорию

    15:38  17 Ноября 2017
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    Военные Ирака продолжат зачищать от ИГ приграничную с Сирией территорию

    Багдад,17 ноября. ВС Ирака продолжат операцию по зачистке пограничных с Сирией территорий от боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 после взятия города Рава, заявил глава иракского правительства Хейдар аль-Абади. 

    Иракские военные вернули под контроль Раву, зачистив город от боевиков ИГИЛ1. По словам премьера Хейдара аль-Абади, населенный пункт был взял в рекордные сроки, что подтверждает высокую боеспособность иракских ВС. Он подчеркнул, что операция против боевиков продолжается на приграничных с Сирией территориях в провинции Анбар.

    Отметим, что ранее командование заявило о зачистке от ИГ1 последнего оплота террористов в Ираке. Поддержку с воздуха оказывала авиагруппа международной антитеррористической коалиции во главе с США. В штурме Равы принимали участие ополченцы из числа суннитов. Освобождение населенного пункта рассматривают как конец группировки в Ираке.

    Военные Ирака продолжат зачищать от ИГ приграничную с Сирией территорию

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иг #ирак #рава
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