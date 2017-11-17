Дамаск: армия Сирии готовит массированное наступление на позиции ССА в районе Хараста

Дамаск, 17 ноября. Боевики «Свободной сирийской армии» несут серьезные потери в районе военно-транспортной базы САА около Дамаска.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на источник в Дамаске, что боевики ССА сейчас испытывают серьезные проблемы. Накануне группировкам «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (ранее были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») удалось захватить один из командных пунктов транспортной базы, после чего «умеренные» попытались развить успех.

Массированным огнем правительственных войск наступление удалось остановить. Боевики понесли значительные потери. «Ахрар аш-Шам» и «Корпус ар-Рахмана» были вынуждены отступить на исходные позиции. Источник отмечает, что командование сирийской армии перебросило на передовую подкрепление из нескольких сотен военнослужащих, в ближайшие часы может начаться контратака.

1 Организация запрещена на территории РФ.