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Дамаск: армия Сирии готовит массированное наступление на позиции ССА в районе Хараста
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    Дамаск: армия Сирии готовит массированное наступление на позиции ССА в районе Хараста

    15:20  17 Ноября 2017
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    Дамаск: армия Сирии готовит массированное наступление на позиции ССА в районе Хараста

    Дамаск, 17 ноября. Боевики «Свободной сирийской армии» несут серьезные потери в районе военно-транспортной базы САА около Дамаска.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на источник в Дамаске, что боевики ССА сейчас испытывают серьезные проблемы. Накануне группировкам «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» (ранее были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») удалось захватить один из командных пунктов транспортной базы, после чего «умеренные» попытались развить успех.

    Массированным огнем правительственных войск наступление удалось остановить. Боевики понесли значительные потери. «Ахрар аш-Шам» и «Корпус ар-Рахмана» были вынуждены отступить на исходные позиции. Источник отмечает, что командование сирийской армии перебросило на передовую подкрепление из нескольких сотен военнослужащих, в ближайшие часы может начаться контратака.

    Дамаск: армия Сирии готовит массированное наступление на позиции ССА в районе Хараста

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #ахрар аш-шам #хараста #файлак ар-рахман
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