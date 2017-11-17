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Россия резко сократила инвестиции в госдолг США на фоне «санкционной войны»
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    Россия резко сократила инвестиции в госдолг США на фоне «санкционной войны»

    15:41  17 Ноября 2017
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    Россия сократила инвестиции в госдолг США

    Москва, 17 ноября. В сентябре РФ снизила объемы средств, вложенных в казначейские бумаги Штатов, сразу на 1,5 млрд долларов. 

    Как сообщает «Интерфакс», стойкий тренд на избавление РФ от привязанности к американскому госдолгу возник на фоне обострения российско-американских отношений и последующей «санкционной войны». Так, в 2013 году российские инвестиции в госдолг США превышали сумму в 150 млрд долларов. По итогам сентября их объем снизился до уровня 103,9 млрд.

    Отмечается, что Россия настолько сильно сократила объемы американских трежерис в портфеле инвестиций, что в мировом рейтинге спонсоров американской власти опустилась сразу на 15-е место.

    Сокращает объемы инвестиций и самый большой кредитор американского правительства – Китай. В сентябре страна продала американских казначейских бумаг на сумму 19,7 млрд долларов, снизив общий объем инвестиций до 1,096 трлн.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #инвестиции #госдолг сша
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