Рижское «Динамо» рассталось с Жердевым

Рига, 17 ноября. Руководство хоккейного «Динамо» из Риги приняло решение разорвать контракт с нападающим Николаем Жердевым.

33-летний россиянин покинет клуб, за который выступал с сентября текущего года, сообщил «Известиям» источник в клубе. В 13 матчах за рижан Жердев отметился тремя шайбами и два раза ассистировал партнерам. Отметим, что «Динамо» занимает последнее место в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе сборной России Жердев становился чемпионом мира в 2009 и 2012 годах.