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«Свободные медиа»: Симоньян зачитала стихотворение на русском, оплаченное из-за океана
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    «Свободные медиа»: Симоньян зачитала стихотворение на русском, оплаченное из-за океана

    15:37  17 Ноября 2017
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    Симоньян зачитала стихотворение, оплаченное Госдепом

    Москва, 17 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прочитала стихотворение в качестве примера того, чем ежедневно занимаются американские СМИ в России.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Симоньян зачитала стихотворение с одной из радиостанций с обращением к Владимиру Путину, которого неизвестный автор призвал покинуть пост, заявляя, что новым лидером является блогер Алексей Навальный.

    «Маккейн нам говорил, что они занимаются журналистикой, а мы пропагандой», — заявила Симоньян, подчеркнув, что американские СМИ в России занимаются «только и исключительно пиаром российской оппозиции», работают как ее пресс-служба.

    «Это оплачено американскими налогоплательщиками. И это то, что вот эти «свободные» медиа делают в России каждый день годами, десятилетиями. И никто им не мешал это делать вплоть до вчерашнего дня, когда Россия приняла ответные меры, потому что они не дают нам работать в Америке», — сказала Симоньян.

    Напомним, 15 ноября Госдума приняла поправки в закон об информации и в закон о СМИ, введя понятие СМИ-иноагентов в ответ на требование США зарегистрировать телеканал RT как иноагента. В Госдуме уточнили критерии понятия «иностранное СМИ» — его регистрация за рубежом и получение средств из-за границы или от российских компаний с иностранным финансированием.

    Автор: Алексей Громов
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    #rt #сми #госдеп #пропаганда #симоньян
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