Рогозин шуткой прокомментировал заявление Пентагона о потере преимущества перед РФ

Москва, 17 ноября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил на слова главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, заявившего, что штаты теряют военное преимущество над конкурентами, в частности, над Россией и Китаем.

«Стараемся», — пошутил Рогозин в своем Twitter, комментируя новостную публикацию на эту тему.

Ранее в ходе выступления в Университете Тафта в штате Массачусетс Данфорд сообщил, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали собственные стратегии так, чтобы свести к минимуму преимущество США. Представитель ВС США добавил, что за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым — оно уже не такое существенное, как раньше.

Напомним, в июле Джозеф Данфорд заявил, что Россия является главной угрозой нацбезопасности США, однако Белый дом открестился от слов генерала.