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Новости Сирии
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Политика
Рогозин шуткой прокомментировал заявление Пентагона о потере преимущества перед РФ
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    Рогозин шуткой прокомментировал заявление Пентагона о потере преимущества перед РФ

    15:10  17 Ноября 2017
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    Рогозин прокомментировал заявление Пентагона о потере военного преимущества США

    Москва, 17 ноября. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил на слова главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, заявившего, что штаты теряют военное преимущество над конкурентами, в частности, над Россией и Китаем.

    «Стараемся», — пошутил Рогозин в своем Twitter, комментируя новостную публикацию на эту тему.

    Ранее в ходе выступления в Университете Тафта в штате Массачусетс Данфорд сообщил, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали собственные стратегии так, чтобы свести к минимуму преимущество США. Представитель ВС США добавил, что за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым — оно уже не такое существенное, как раньше. 

    Напомним, в июле Джозеф Данфорд заявил, что Россия является главной угрозой нацбезопасности США, однако Белый дом открестился от слов генерала.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #рогозин #армия
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