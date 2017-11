Американский политолог: Либо НАТО будет распущена, либо миру придет конец

«НАТО должна была распасться много лет назад», — утверждает американский политолог Эрик Зюсс (Eric Zuesse). Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи Зюсса «НАТО — самая большая угроза миру» (The biggest threat to world peace is NATO), опубликованной 16 ноября на портале The Duran.

Британская газета Daily Mail объявила 8 ноября следующее:

«НАТО говорит Европе, чтобы она готовилась к «масштабной мобилизации». Руководители обороны альянса требуют, чтобы все дороги, мосты и железнодорожные линии были улучшены и приведены в порядок. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро мобилизовать танки и тяжелые транспортные средства».

На самом деле это делается для того, чтобы вторгнуться в Россию, но газета преподнесла это так, будто целью является исключительно ответ на «российскую агрессию».

Далее в статье говорится:

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить инфраструктуру по всей Европе, поскольку альянс собирается перестроить свою структуру командования впервые с времен холодной войны. Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг сказал: «НАТО нуждается в обновленной командной структуре, чтобы обеспечить расстановку правильных сил в нужном месте, с правильным оборудованием и в нужное время. Это касается не только командования. Нам также необходимо убедиться, что все дороги и мосты находятся в хорошем состоянии и позволят провести быструю мобилизацию транспортных средств, танков и тяжелого оборудования. У НАТО есть свои военные требования к гражданской инфраструктуре».

Таким образом, в НАТО даже не скрывают, что по сей день продолжают холодную войну против России.

Альянс был создан с целью «защитить Европу от советского влияния» и, соответственно, должен был быть распущен сразу после распада СССР, однако этого не произошло. Вместо этого верх взяли корпоративные интересы западных бизнесменов, и теперь холодная война набирает еще большие обороты.

Эта эскалация осуществляется под ложным предлогом о якобы угрозе «российской агрессии». Это заставляет Россию отвечать аналогичным образом и увеличивать свой военный бюджет, а также проводить военные учения. В свою очередь западные страны называют ответные меры Москвы «усилением российской угрозы», будто это не сама НАТО вынудила Россию наращивать свою военную оборону.

Прибыль таких компаний американской оборонной промышленности, как Lockheed Martin и BAE, очень сильно зависит от нагнетания атмосферы холодной войны. Разжигание конфликтов и войн всегда является для них прекрасной возможностью обогатиться. Уолл-стрит также активно участвует в этом, и у большинства американских миллиардеров есть свои военные инвестиции.

Экономическая теория рассматривает все покупки и продажи как «экономический рост». А значит, продажа и покупка инструментов массовых убийств — абсолютно такой же «экономический рост», как, например, строительство инфраструктуры. Американские неолибералы поддерживают военно-промышленный комплекс так же, как и неоконсерваторы. Разница лишь в том, что либералы рассматривают этот вопрос с точки зрения внутренней политики («экономический рост»), а не с точки зрения внешней политики (завоевания), как это делают консерваторы. Обе перспективы служат аристократии и миллиардерам. Этот неолиберально-неоконсервативный консенсус на Западе сохраняет прибыль владельцам военных корпораций. Это так называемый «вашингтонский консенсус».

Еще в 1991 году, когда при президенте СССР Михаиле Горбачеве стало ясно, что Советский Союз ждет распад, в НАТО было 16 стран-членов. За следующее десятилетие при президенте США Билле Клинтоне НАТО начала активно расширяться, включив в себя страны, которые ранее были либо частью СССР, либо его союзниками.

В Советский Союз входили: Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Литва, Латвия и Эстония. С тех пор НАТО переманила в антироссийские ряды: Литву (2004 год), Латвию (2004 год) и Эстонию (2004 год), а теперь в перспективе — Украина и Молдавия.

Сегодня НАТО фактически превратилась в антироссийский военный альянс. В странах-партнерах США, где населению регулярно промывают мозг, расширение антироссийского альянса не считается «агрессией». Даже нападения на дружественные России страны, такие как Ирак, Ливия и Сирия, не берутся в расчет. Тот факт, что США на самом деле представляют самую большую угрозу миру, игнорируется всеми западными СМИ.

Таким образом, десять бывших союзников России теперь вошли в военный альянс против России. При этом НАТО обвиняет Россию в «агрессии». Никто не говорит о том, как США отреагировали бы, если бы Россия возглавила военный альянс, в который входили бы, например, Мексика и Канада, и внезапно призвала бы эти страны укреплять мосты и инфраструктуру для быстрой военной мобилизации.

Когда же существованию НАТО будет положен конец? Сколько времени еще у нас есть до Третьей мировой войны? Либо НАТО будет распущена (что должно было произойти много лет назад), либо всему миру придет конец намного раньше, чем мы думаем.