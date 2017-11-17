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Минобороны РФ собирается увольнять военных с лишним весом
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    Минобороны РФ собирается увольнять военных с лишним весом

    15:08  17 Ноября 2017
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    Минобороны РФ собирается увольнять военных с лишним весом

    Москва, 17 ноября. Страдающих ожирением российских военных отстранят от службы. Решение об этом приняли в Минобороны РФ, заявил источник в военном ведомстве.

    По его словам, директива с соответвующим указанием уже разослана ответственным по кадрам всех частей.

    «Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», — подчеркнул собеседник агентства РИА Новости.

    Накануне издание «Уралинформбюро» распространило сообщение о том, что страдающих ожирением военнослужащих ждет проверка на пригодность к службе. При этом агентство ссылалось на приказ начальника отдела кадров ВС России Евгения Жаворонка.

    Уточнялось, что военных с четвертой степенью ожирения уволят, а имеющих третью степень назначат на другие воинские должности и «уберут подальше от передовой».

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #минобороны #ожирение #военные #увольнения
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