Минобороны РФ собирается увольнять военных с лишним весом

Москва, 17 ноября. Страдающих ожирением российских военных отстранят от службы. Решение об этом приняли в Минобороны РФ, заявил источник в военном ведомстве.

По его словам, директива с соответвующим указанием уже разослана ответственным по кадрам всех частей.

«Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», — подчеркнул собеседник агентства РИА Новости.

Накануне издание «Уралинформбюро» распространило сообщение о том, что страдающих ожирением военнослужащих ждет проверка на пригодность к службе. При этом агентство ссылалось на приказ начальника отдела кадров ВС России Евгения Жаворонка.

Уточнялось, что военных с четвертой степенью ожирения уволят, а имеющих третью степень назначат на другие воинские должности и «уберут подальше от передовой».