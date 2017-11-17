Пункт о разрыве дипотношений с РФ исключили из украинского закона о Донбассе

Киев, 17 ноября. Комитет украинской Рады по вопросам нацбезопасности поддержал законопроект по Донбассу без пункта о разрыве дипотношений с Россией, заявил глава комитета Сергей Пашинский.

Комитет Рады по нацбезопасности порекомендовал украинскому парламенту принять закон по Донбассу без пункта о разрыве отношений с Москвой.

«Мы провели большую работу и рекомендуем парламенту принять закон о реинтеграции Донбасса», — прокомментировал депутат Сергей Пашинский.

Он подчеркнул, что пункт о разрыве отношений снят. В таком формате Рада должна одобрить документ на ближайшей сессионной неделе. Отметим, что следующая сессионная неделя в украинском парламенте стартует 5 декабря.

По словам депутата от Блока Порошенко Ивана Винника, в законопроект включили дату оккупации Крыма Россией — 20 февраля 2014 года. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Украинские власти начали силовую операцию против республик ДНР и ЛНР в апреле того же года.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, в результате народного голосования полуостров присоединился к России. Голосование прошло в соответствии с международным правом, однако в Киеве по-прежнему спекулируют на антироссийской риторике. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают не подлежащим пересмотру.