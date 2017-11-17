Россия диктует условия: Литва объяснила падение цен на прибалтийскую пшеницу

Вильнюс, 17 ноября. Литовские СМИ обвинили Россию в том, что она диктует свои условия на рынке зерна и вынуждает прибалтийских фермеров снижать цены на пшеницу.

Богатым урожаем пшеницы, собранным в России в 2017 году (83 млн тонн), литовские производители объяснили снижение стоимости своего зерна на международном рынке.

«Они вынудили и нас сильно снизить цены, поэтому наше зерно уже сейчас стоит на два доллара дешевле, чем российское», — заявил глава литовского предприятия по торговле зерном Agrorodeo Робертас Лапинскас в интервью литовской деловой газете Verslo žinios.

Каким образом смогли российские производители «вынудить» прибалтийских коллег пойти на такие меры, не уточняется.

Напомним, ранее, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal, крупный урожай зерновых в России назвали угрозой для США и главной причиной падения цен на американскую пшеницу.