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Новый сценарий США по Украине: Трамп копает яму Луценко, чтобы убрать Порошенко
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    Новый сценарий США по Украине: Трамп копает яму Луценко, чтобы убрать Порошенко

    15:09  17 Ноября 2017  /обновлено: 16:08  17 Ноября 2017
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    Новый сценарий США по Украине: Трамп начал копать под Порошенко через Луценко

    Политолог Владимир Киреев рассказал, что кроется за уголовным делом против генпрокурора Украины Юрия Луценко, которое возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    Как сообщила в пятницу пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, уголовное дело против украинского генпрокурора возбуждено по статье «Незаконное обогащение». «Газета.ru» напоминает, что это уже пятое уголовное дело в отношении Юрия Луценко, возбужденное НАБУ по запросу его бывшего первого заместителя Рената Кузьмина.

    «Возбуждение дел против Луценко не случайно. НАБУ — это подконтрольная США структура, и все его действия согласуются с американским правительством. Политика Трампа в отношении Украины носит выверенный характер, и уголовное преследование украинского генпрокурора, который является человеком Петра Порошенко, свидетельствует об изменении американского сценария по Украине», — считает политолог Владимир Киреев.

    По его словам, Петр Порошенко больше не вызывает доверия у США, его режим признан неэффективным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в западной прессе, и украинская политика, направленная на обострение отношений с Россией всеми возможными методами, перестала удовлетворять Вашингтон.

    «Я думаю, сценарий развития ситуации на Украине будет следующим. С одной стороны, будут заморожены военные действия Украины, поскольку на них уходит очень много сил, и противостояние Киева с пророссийскими регионами — Донецком и Луганском — не дает США возможности разместить военные базы на украинской территории. С другой стороны, политический режим Киева в отношении России станет еще более агрессивным. Велика вероятность того, что США поддержат политических оппонентов Порошенко. Например, Тимошенко, Авакова или Саакашвили. Запад делает ставки на них, а Порошенко оказывается под угрозой снятия», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Владимир Киреев.           

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #трамп #луценко
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