Политолог Владимир Киреев рассказал, что кроется за уголовным делом против генпрокурора Украины Юрия Луценко, которое возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщила в пятницу пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, уголовное дело против украинского генпрокурора возбуждено по статье «Незаконное обогащение». «Газета.ru» напоминает, что это уже пятое уголовное дело в отношении Юрия Луценко, возбужденное НАБУ по запросу его бывшего первого заместителя Рената Кузьмина.

«Возбуждение дел против Луценко не случайно. НАБУ — это подконтрольная США структура, и все его действия согласуются с американским правительством. Политика Трампа в отношении Украины носит выверенный характер, и уголовное преследование украинского генпрокурора, который является человеком Петра Порошенко, свидетельствует об изменении американского сценария по Украине», — считает политолог Владимир Киреев.

По его словам, Петр Порошенко больше не вызывает доверия у США, его режим признан неэффективным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в западной прессе, и украинская политика, направленная на обострение отношений с Россией всеми возможными методами, перестала удовлетворять Вашингтон.