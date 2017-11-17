Новый сценарий США по Украине: Трамп копает яму Луценко, чтобы убрать Порошенко
Политолог Владимир Киреев рассказал, что кроется за уголовным делом против генпрокурора Украины Юрия Луценко, которое возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Как сообщила в пятницу пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, уголовное дело против украинского генпрокурора возбуждено по статье «Незаконное обогащение». «Газета.ru» напоминает, что это уже пятое уголовное дело в отношении Юрия Луценко, возбужденное НАБУ по запросу его бывшего первого заместителя Рената Кузьмина.
«Возбуждение дел против Луценко не случайно. НАБУ — это подконтрольная США структура, и все его действия согласуются с американским правительством. Политика Трампа в отношении Украины носит выверенный характер, и уголовное преследование украинского генпрокурора, который является человеком Петра Порошенко, свидетельствует об изменении американского сценария по Украине», — считает политолог Владимир Киреев.
По его словам, Петр Порошенко больше не вызывает доверия у США, его режим признан неэффективным, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в западной прессе, и украинская политика, направленная на обострение отношений с Россией всеми возможными методами, перестала удовлетворять Вашингтон.
«Я думаю, сценарий развития ситуации на Украине будет следующим. С одной стороны, будут заморожены военные действия Украины, поскольку на них уходит очень много сил, и противостояние Киева с пророссийскими регионами — Донецком и Луганском — не дает США возможности разместить военные базы на украинской территории. С другой стороны, политический режим Киева в отношении России станет еще более агрессивным. Велика вероятность того, что США поддержат политических оппонентов Порошенко. Например, Тимошенко, Авакова или Саакашвили. Запад делает ставки на них, а Порошенко оказывается под угрозой снятия», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Владимир Киреев.