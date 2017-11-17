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Экономика
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Украина
«Защебечут на следующий день»: В Киеве предложили жесткие меры по внедрению «мовы»
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    «Защебечут на следующий день»: В Киеве предложили жесткие меры по внедрению «мовы»

    15:06  17 Ноября 2017
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    «Защебечут на следующий день»: В Киеве предложили жесткие меры по внедрению «мовы»

    Киев, 17 ноября. Необходимо внедрить жесткие меры против тех, кто не разговаривает на украинском языке, заявила бывший депутат от  ВО «Свобода» Ирина Фарион.

    «Это нужно делать жестко и безапелляционно: работы не давать, образования не давать, — констатировала она. — Защебечут на следующий день».

    Она призвала украинские власти действовать «без всяких сантиментов». По ее словам, нельзя позволять иметь работу или образование тем жителям страны, которые «не знают язык тех людей, которые отдавали жизнь» за Украину.

    Она также в эфире украинского телеканала «112» добавила, что язык является государственной категорией, и Украина станет сильней, когда на всей территории будет звучать государственный язык.

    «Люди, которые за 26 лет этого не осознали, не интересуют меня как субъекты,  — добавила.  — Меня не интересует, комфортно им тут или нет, они не интересуют меня как граждане».

    «Защебечут на следующий день»: В Киеве предложили жесткие меры по внедрению «мовы»

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #работа #образование #язык #меры
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