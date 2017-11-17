«Защебечут на следующий день»: В Киеве предложили жесткие меры по внедрению «мовы»

Киев, 17 ноября. Необходимо внедрить жесткие меры против тех, кто не разговаривает на украинском языке, заявила бывший депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион.

«Это нужно делать жестко и безапелляционно: работы не давать, образования не давать, — констатировала она. — Защебечут на следующий день».

Она призвала украинские власти действовать «без всяких сантиментов». По ее словам, нельзя позволять иметь работу или образование тем жителям страны, которые «не знают язык тех людей, которые отдавали жизнь» за Украину.

Она также в эфире украинского телеканала «112» добавила, что язык является государственной категорией, и Украина станет сильней, когда на всей территории будет звучать государственный язык.