Арестованный президент Зимбабве впервые появился на публике после «военного переворота»

Хараре, 17 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу прибыл в местный университет для вручения дипломов.

Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель охраны вуза, добавив, что Мугабе до сих пор находится в этом учебном заведении.

Это первое появление Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.

Ранее военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот. МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве.