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Арестованный президент Зимбабве впервые появился на публике после «военного переворота»
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    Арестованный президент Зимбабве впервые появился на публике после «военного переворота»

    14:45  17 Ноября 2017
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    Арестованный президент Зимбабве впервые появился на публике после «военного переворота»

    Хараре, 17 ноября. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу прибыл в местный университет для вручения дипломов.

    Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель охраны вуза, добавив, что Мугабе до сих пор находится в этом учебном заведении.

    Это первое появление Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.

    Ранее военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот. МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве.

    Автор: Юлия Кошкина
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