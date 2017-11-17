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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» и «Аз-Зинки» согласовали детали нового перемирия
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» и «Аз-Зинки» согласовали детали нового перемирия

    15:15  17 Ноября 2017
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» и «Аз-Зинки» согласовали детали нового перемирия

    Алеппо, 17 ноября. Две группировки боевиков решили закрепить перемирие и обменяться пленниками.

    Источники в провинции Алеппо сообщили, что исламисты двух группировок решили уточнить детали нового договора о перемирии. Лидеры террористического альянса «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) встретились со своими конкурентами из группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» (ранее входила в состав «Ан-Нусры») и обсудили нюансы нового соглашения о прекращении огня.

    Исламисты договорились об удалении контрольно-пропускных пунктов на подконтрольных им территориях, уходе с занимаемых позиций, открытии дорог, освобождении пленных боевиков и создании совместного военного совета.

    Ранее боевики неоднократно заключали перемирия, после чего продолжали столкновения в провинции Алеппо.

    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» и «Аз-Зинки» согласовали детали нового перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
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