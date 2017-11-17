Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» и «Аз-Зинки» согласовали детали нового перемирия

Алеппо, 17 ноября. Две группировки боевиков решили закрепить перемирие и обменяться пленниками.

Источники в провинции Алеппо сообщили, что исламисты двух группировок решили уточнить детали нового договора о перемирии. Лидеры террористического альянса «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) встретились со своими конкурентами из группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» (ранее входила в состав «Ан-Нусры») и обсудили нюансы нового соглашения о прекращении огня.

Исламисты договорились об удалении контрольно-пропускных пунктов на подконтрольных им территориях, уходе с занимаемых позиций, открытии дорог, освобождении пленных боевиков и создании совместного военного совета.

Ранее боевики неоднократно заключали перемирия, после чего продолжали столкновения в провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.