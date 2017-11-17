Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
Политика
Лавров: Отвечать США будем взвешенно и исключительно зеркально
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров: Отвечать США будем взвешенно и исключительно зеркально

    15:59  17 Ноября 2017
    88

    Лавров назвал реакцию на меры США против российских СМИ «взвешенной и зеркальной»

    Москва, 17 ноября. Москва ответит на меры, примененные США в отношении российских СМИ, взвешенно и зеркально. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Отвечать мы, конечно, должны, но будем делать это взвешенно и исключительно зеркально, как сказал президент Путин», — цитирует ТАСС Лаврова. 

    Лавров также отметил, что США действуют неприемлемо и недопустимо в отношении российских СМИ. Прежде всего это касается телеканала RT, добавил Лавров.

    Напомним, 15 ноября Государственная дума РФ единогласно приняла закон о СМИ-иноагентах, позволяющий признавать средства массовой информации иностранными агентами в том случае, если они полностью или частично финансируются из-за рубежа. 

    Отметим, ранее стало известно, что первыми СМИ, которые могут получить статус иноагентов в России, станут «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время». 

    Комментируя закон о СМИ-иноагентах, политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что новый закон не стоит считать инициативой, а именно реакцией, а также что иначе поступить в данной ситуации не было возможности.

     

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лавров #мид рф #сми #ответ
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        53
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        5623
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        739
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        153