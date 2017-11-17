Лавров: Отвечать США будем взвешенно и исключительно зеркально

Москва, 17 ноября. Москва ответит на меры, примененные США в отношении российских СМИ, взвешенно и зеркально. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Отвечать мы, конечно, должны, но будем делать это взвешенно и исключительно зеркально, как сказал президент Путин», — цитирует ТАСС Лаврова.

Лавров также отметил, что США действуют неприемлемо и недопустимо в отношении российских СМИ. Прежде всего это касается телеканала RT, добавил Лавров.

Напомним, 15 ноября Государственная дума РФ единогласно приняла закон о СМИ-иноагентах, позволяющий признавать средства массовой информации иностранными агентами в том случае, если они полностью или частично финансируются из-за рубежа.

Отметим, ранее стало известно, что первыми СМИ, которые могут получить статус иноагентов в России, станут «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время».

Комментируя закон о СМИ-иноагентах, политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что новый закон не стоит считать инициативой, а именно реакцией, а также что иначе поступить в данной ситуации не было возможности.