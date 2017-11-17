Глава МИД Украины выступил в британских СМИ против России

Москва, 17 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин выступил в британских СМИ с призывом «объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы», имея в виду Россию.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе банкета у лорда-мэра лондонского Сити раскритиковала внешнюю политику России, обвинив Москву в присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, а также в хакерских атаках на западные страны. Вслед за словами премьер-министра Британии Терезы Мэй высказался глава украинского международного ведомства.

«Мы должны, наконец, проснуться и объединиться против этой империалистической нео-красной угрозы, исходящей для всего свободного мира от нынешней кремлевской администрации!» — приводит слова дипломата Planet Today.



Чиновник добавил, что, по его мнению, «Россия врет в промышленных масштабах», и «мир должен лучше понять это, как это явно делает премьер-министр Британии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России, выдвинутые премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, безосновательны и безответственны.

Что до радикальности высказываний Климкина, то она вызывает раздражение не только в Европе, но и на Украине. К примеру, народный депутат Надежда Савченко высказалась против идеи главы МИД Украины о введении визового режима с РФ, назвав это идеей «прошлого века». В последнее время отношения Киева с ближайшими соседями резко испортились, в том числе по вине украинских дипломатов.