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Ирак: в провинции Дияла замечены сотни военнослужащих Ирана
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    Ирак: в провинции Дияла замечены сотни военнослужащих Ирана

    14:40  17 Ноября 2017
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    Ирак: в провинции Дияла замечены сотни военнослужащих Ирана

    Туз-Хурмату, 17 ноября. Курды сообщают, что Иран перебрасывает дополнительные силы на север Ирака для борьбы за спорные территории.

    Представитель «Партии коммунистов Курдистана» в провинции Киркук Шван Мохаммед сообщил, что Иран доставил на север Ирака дополнительные силы, несколько сотен иностранных военнослужащих были замечены между населенными пунктами Туз-Хурмату и Кифри в провинции Дияла.

    Курды отмечают, что небольшие группы иранских военных доставляются вертолетами, крупные подразделения привозят на самолетах. Появилась информация о присутствии на спорных с курдами территориях крупного формирования «Сил Кудс», численностью около полутора тысяч человек. «Силы Кудс» под командованием генерала Касима Сулеймани является элитным подразделением иранского «Корпуса стражей Исламской революции».

    Ирак: в провинции Дияла замечены сотни военнослужащих Ирана

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #дияла #ксир
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