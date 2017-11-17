Ирак: в провинции Дияла замечены сотни военнослужащих Ирана

Туз-Хурмату, 17 ноября. Курды сообщают, что Иран перебрасывает дополнительные силы на север Ирака для борьбы за спорные территории.

Представитель «Партии коммунистов Курдистана» в провинции Киркук Шван Мохаммед сообщил, что Иран доставил на север Ирака дополнительные силы, несколько сотен иностранных военнослужащих были замечены между населенными пунктами Туз-Хурмату и Кифри в провинции Дияла.

Курды отмечают, что небольшие группы иранских военных доставляются вертолетами, крупные подразделения привозят на самолетах. Появилась информация о присутствии на спорных с курдами территориях крупного формирования «Сил Кудс», численностью около полутора тысяч человек. «Силы Кудс» под командованием генерала Касима Сулеймани является элитным подразделением иранского «Корпуса стражей Исламской революции».