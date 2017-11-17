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Стала известна причина смерти актера из «Трех мушкетеров»
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    Стала известна причина смерти актера из «Трех мушкетеров»

    14:38  17 Ноября 2017
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    Стала известна причина смерти актера из «Трех мушкетеров»

    Париж, 17 ноября. Французский актер театр и кино Робер Ирш скончался в Париже в возрасте 92 лет. Трагедия произошла 16 ноября.

    Известно, что за два дня до смерти Ирш был госпитализирован из-за падения в собственном доме. Отмечается, что «сердце актера не выдержало такого стресса».

    По информации газеты Le Monde, Робер Ирш получил широкую известность после участия в фильмах «Собор Парижской Богоматери», «Три мушкетера», «Мой мужчина», «Асы», «Лечение шоком».

    Ирш был удостоен четырех премий Мольера — в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», отмечает «Газета.Ru». Кроме того, Робер Ирш является обладателем премии «Сезар».

    Отметим, что Ирш родился в 1925 году. Его отец был владельцем кинотеатра Apollo,  в котором часто показывали фильмы, осуждающие нацизм. В 1939 году семья Ирша переехала из Парижа в Вену. После окончания войны Робер вернулся на родину и стал активно заниматься актерской деятельностью.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #робер ирш #три мушкетера
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