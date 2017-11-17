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Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
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Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека
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    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    16:30  17 Ноября 2017
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    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Сирия, 17 ноября. САА отбила атаку «Ахрар аш-Шам» и союзных группировок в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека, бывшие сторонники «Ан-Нусры» захватили поселение в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение «Ахрар аш-Шам» в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Идлибе.

    «Джейш аль-Ахрар»: захватила поселение в Алеппо.

    «Ахрар аш-Шам»: атаковала САА в Дамаске, напала на КПП САА в Хомсе.

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Боевики «Ахрар аш-Шам» при поддержке «Файлак ар-Рахман» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в пригороде Харасты, передает Al-Masdar News. По данным информационного агентства, в результате продолжительных боев правительственные войска отбили нападение повстанцев. Отмечается, что оппозиционные группировки понесли существенные потери в живой силе.

    Накануне командование «Ахрар аш-Шам» заявило о начале масштабной кампании против сирийской армии на территории Восточной Гуты Дамаска. Боевики захватили несколько зданий в Харасте.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Радикальная группировка «Джейш аль-Ахрар», ранее входившая в состав коалиции «Тахрир аш-Шам», захватила населенный пункт Хан Туман, передает в своем Twitter-аккаунте (@ Ozkok_) один из местных источников.

    Информационное агентство Aleppo 24 сообщает в своем Twitter (@24Aleppo), что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от деревни Рамла на севере провинции Алеппо. Ранее российская и сирийская авиация бомбили укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Сиялы. Кроме того, ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам боевиков в районе Ар-Рашидии.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Боевики «Ахрар аш-Шам» напали на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Зара на севере провинции Хомс. Местный источник пишет в Twitter (@ johnsmi83800299), что солдаты армии САР успешно отбили атаку антиправительственного формирования.

    В это же время солдаты сирийской армии возобновили артиллерийский обстрел позиций боевиков недалеко от населенного пункта Ас-Саан аль-Асуд. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики радикальных вооруженных формирований открыли огонь по городу Аль-Фуа. На данный момент известно о разрушениях, причиненных обстрелом. Информации о пострадавших мирных жителях нет.  В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносит удары по зонам дислокации антиправительственных группировок в районе населенного пункта Аль-Тамания.  

    Недалеко от города Талль Асс взорвался автомобиль, передает SOHR. В результате инцидента погибло три пассажира транспортного средства.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 17 ноября 16.30: САА отбила нападение боевиков в Дамаске, при взрыве в Идлибе погибло три человека

    Германия намерена выделить 10 миллионов евро для финансирования работ по разминированию административного центра провинции Ракка. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Напомним, город был освобожден от террористов «Исламского государства»1 бойцами Демократических сил Сирии (SDF) при поддержке сил международной коалиции. В результате артобстрелов со стороны курдских отрядов ополчения, а также авианалетов ВВС антитеррористического альянса во главе с США около 80 процентов населенного пункта было превращено в руины.

    На сегодняшний день курды ведут работы по разминированию кварталов Ракки. Нередко в объявленных безопасными районах населенного пункта, куда бойцы SDF разрешили вернуться жителям, происходят взрывы не обнаруженных при зачистке мин ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #исламское государство #саа #ракка #идлиб #хомс #ахрар аш-шам #хараста #тахрир аш-шам #файлак ар-рахман
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