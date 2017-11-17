Украинская журналистка хочет стать депутатом ради секса на трибуне Рады

Киев, 17 ноября. Украинская журналистка Ярослава Коба заявила, что готова стать депутатом, чтобы заняться сексом прямо на трибуне Верховной рады.

Видео с откровенным признанием украинки было опубликовано на странице блогера Василия Крутчака в социальной сети Facebook.

«Сначала я хочу получить статус политика, затем статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента», — заявила Коба.

Девушка надеется, что к этому времени спикером украинского парламента будет не Андрей Парубий, а какой-нибудь «молодой и сексуальный» мужчина.

На вопрос, рассматривает ли она на роль спикера Рады Михаила Гаврилюка, Коба ответила категорическим отказом.

Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к такому заявлению журналистки. Многие выразили желание стать спикером, другие отметили привлекательность Кобы. Третьи посетовали на то, что «о стране никто не думает».