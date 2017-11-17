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УАЗ представит новый автомобиль на Кубке мира по скейтбордингу в Москве
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    УАЗ представит новый автомобиль на Кубке мира по скейтбордингу в Москве

    14:35  17 Ноября 2017
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    УАЗ представит новый автомобиль на Кубке мира по скейтбордингу в Москве

    Москва, 17 ноября. Российская автомобильная компания УАЗ готовится представить новый автомобиль. Презентация пройдет в рамках церемонии награждения победителей московского этапа соревнований Кубка мира по скейтбордингу.

    Соревнования в рамках Кубка мира по скейтбордингу пройдут в Москве в субботу в «Лужниках». Спонсором состязаний стала автомобильная компания УАЗ. Победитель соревнований вместе с медалью получит в награду «Буханку» — УАЗ-452. Кроме того, на церемонии награждения УАЗ представит свой новый автомобиль, сообщает портал Daily-Motor.ru.

    О подробностях новой модели пока не сообщается. В компании уточняют, что она была разработана специально к мероприятию.

    Классическая «Буханка» УАЗ оснащена бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, ее мощность – 112 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля – 127 километров в час.

    Автор: Алексей Громов
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    #уаз #авторынок #буханка
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