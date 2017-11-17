УАЗ представит новый автомобиль на Кубке мира по скейтбордингу в Москве

Москва, 17 ноября. Российская автомобильная компания УАЗ готовится представить новый автомобиль. Презентация пройдет в рамках церемонии награждения победителей московского этапа соревнований Кубка мира по скейтбордингу.

Соревнования в рамках Кубка мира по скейтбордингу пройдут в Москве в субботу в «Лужниках». Спонсором состязаний стала автомобильная компания УАЗ. Победитель соревнований вместе с медалью получит в награду «Буханку» — УАЗ-452. Кроме того, на церемонии награждения УАЗ представит свой новый автомобиль, сообщает портал Daily-Motor.ru.

О подробностях новой модели пока не сообщается. В компании уточняют, что она была разработана специально к мероприятию.

Классическая «Буханка» УАЗ оснащена бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, ее мощность – 112 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля – 127 километров в час.