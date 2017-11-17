МИД ФРГ прокомментировал разногласия с Россией и Францией по миротворцам в Донбассе

Минск, 17 ноября. Видение миротворческой миссии в Донбассе Россией, Германией и Францией сильно разнится, однако в этом вопросе важно пойти навстречу друг другу. Об этом, выступая в Минске, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Представления Германии и Франции и представления России еще далеки друг от друга, но важно попробовать пойти навстречу друг другу и определить мандат, в рамках которого миссия ООН в объединении с ОБСЕ смогла бы контролировать перемирие», — цитируют Габриэля белорусские СМИ.

Немецкий политик отметил, что нахождение общих условий, при которых будет достигнуто перемирие в Донбассе, имеет принципиальное значение для всей Европы.

Отметим, глава МИД Германии находится с визитом в Минске, где проводит встречи с белорусскими политиками. Он уже встретился с президентом страны Александром Лукашенко, с которым они в том числе обсудили и урегулирование ситуации в Донбассе.