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Новости Сирии
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Политика
МИД ФРГ прокомментировал разногласия с Россией и Францией по миротворцам в Донбассе
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    МИД ФРГ прокомментировал разногласия с Россией и Францией по миротворцам в Донбассе

    15:28  17 Ноября 2017
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    МИД ФРГ прокомментировал разногласия с Россией и Францией по миротворцам в Донбассе

    Минск, 17 ноября. Видение миротворческой миссии в Донбассе Россией, Германией и Францией сильно разнится, однако в этом вопросе важно пойти навстречу друг другу. Об этом, выступая в Минске, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

    «Представления Германии и Франции и представления России еще далеки друг от друга, но важно попробовать пойти навстречу друг другу и определить мандат, в рамках которого миссия ООН в объединении с ОБСЕ смогла бы контролировать перемирие»,  — цитируют Габриэля белорусские СМИ.

    Немецкий политик отметил, что нахождение общих условий, при которых будет достигнуто перемирие в Донбассе, имеет принципиальное значение для всей Европы.

    Отметим, глава МИД Германии находится с визитом в Минске, где проводит встречи с белорусскими политиками. Он уже встретился с президентом страны Александром Лукашенко, с которым они в том числе обсудили и урегулирование ситуации в Донбассе.

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #лукашенко #мид фрг
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