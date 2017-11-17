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Политика
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Украина
 «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 
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     «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 

    14:45  17 Ноября 2017
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     «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 

    Люксембург, 17 ноября. Издание Герцогства Люксембург Luxembourg Herald обвинило супругу украинского президента Петра Порошенко Марину в хищении средств гуманитарной помощи ЕС и США для детей  ограниченными физическими возможностями.

    Европейское издание полагает, что Марина Порошенко может быть причастна к хищению средств международной гуманитарной помощи, получаемой Украиной от стран ЕС и США на нужды детей-инвалидов.

    «Речь идет и о средствах, выделенных на поддержку детей с ограниченными возможностями фондом «Возрождение» Джорджа Сороса, который выделяет на данные программы десятки, а то и сотни миллионов долларов», — пишет «Luxembourg Herald».

    Механизм получения средств простой — в регионах Украины регистрируют благотворительные организации, на чьи счета поступают пожертвования от международных фондов, волонтеров и самих граждан. 

     «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 

    «Данная деятельность находится под патронатом Марины Порошенко, она лично «курирует» процесс поступления средств на счета фондов и принимает активное участие в акциях фондов», — отмечает СМИ.

    В статье указывается, что за привлечение средств в фейковые фонды отвечает представитель президентской администрации Ростислав Павленко. После якобы имеющейся демонстрации работы фондов для средств массовой информации, деньги выводят в офшоры, а сами организации закрываются. Люксембургское издание отмечает, что владеющая огромным состоянием чета Порошенко замахивается на любые деньги, поступающие в страну. 

    «Деньги не пахнут — не пахнут ни кровью военных, ни горем обездоленных детей», — резюмирует автор публикации.

     «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко #сми #фонд
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