 «Деньги не пахнут»: СМИ Люксембурга обвинили жену Порошенко в хищении денег у детей-инвалидов 

Люксембург, 17 ноября. Издание Герцогства Люксембург Luxembourg Herald обвинило супругу украинского президента Петра Порошенко Марину в хищении средств гуманитарной помощи ЕС и США для детей ограниченными физическими возможностями.

Европейское издание полагает, что Марина Порошенко может быть причастна к хищению средств международной гуманитарной помощи, получаемой Украиной от стран ЕС и США на нужды детей-инвалидов.

«Речь идет и о средствах, выделенных на поддержку детей с ограниченными возможностями фондом «Возрождение» Джорджа Сороса, который выделяет на данные программы десятки, а то и сотни миллионов долларов», — пишет «Luxembourg Herald».

Механизм получения средств простой — в регионах Украины регистрируют благотворительные организации, на чьи счета поступают пожертвования от международных фондов, волонтеров и самих граждан.

«Данная деятельность находится под патронатом Марины Порошенко, она лично «курирует» процесс поступления средств на счета фондов и принимает активное участие в акциях фондов», — отмечает СМИ.

В статье указывается, что за привлечение средств в фейковые фонды отвечает представитель президентской администрации Ростислав Павленко. После якобы имеющейся демонстрации работы фондов для средств массовой информации, деньги выводят в офшоры, а сами организации закрываются. Люксембургское издание отмечает, что владеющая огромным состоянием чета Порошенко замахивается на любые деньги, поступающие в страну.