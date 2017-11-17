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Боливия считает, что расследование химатак в Сирии должно быть независимым
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    Боливия считает, что расследование химатак в Сирии должно быть независимым

    14:21  17 Ноября 2017
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    Боливия считает, что расследование химатак в Сирии должно быть независимым

    Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель Боливии при ООН Сача Льоренти заявил, что его страна не удовлетворена докладом миссии ОЗХО.

    Постпред Боливии сообщил, что проголосовал против американского проекта резолюции по Сирии, так как он не предусматривает тех действий, которые необходимы совместному механизму расследования ООН и ОЗХО. Льоренти подчеркнул, что расследование химатаки в САР должно быть беспристрастным, независимым и профессиональным.

    Постпред Боливии напомнил, что отчет, представленный СМР на рассмотрение Совбеза ООН, был раскритикован многими профессионалами. Расследование химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне необходимо проводить на месте происшествия. Миссия ОЗХО и ООН должна отправиться туда с целью собрать все необходимые доказательства, пишет RT.

    Ранее «Телеканал 360» сообщил, что Россия наложила вето на американский проект резолюции по Сирии.

    Боливия считает, что расследование химатак в Сирии должно быть независимым

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #боливия #химатака
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