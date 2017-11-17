Без головокружения от успехов: мировая победа России уже совсем близка

Непрерывная антироссийская истерика со стороны «коллективного Запада» и тех, кто хочет таковым считаться или в таковой войти — наподобие Украины и Прибалтики, — не удивляет. Удивляет закономерная смена тональностей в этой истерике — как будто повторяется известная история времен «ста дней» Наполеона:

«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан»

«Людоед идет к Грассу!»

«Узурпатор вошел в Гренобль»

«Бонапарт занял Лион»

«Наполеон приближается к Фонтенбло»

«Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».

А вы говорите: «Тереза Мэй!»

Речь британского премьер-министра на недавнем приеме у лорд-мэра лондонского Сити, — это как раз между Греноблем и Лионом. Расследование насчет наличия «руки Москвы» в референдуме по Brexit — где-то между Лионом и Фонтенбло: мол, если эти русские «хакнули» американцам в президенты Дональда Трампа, то мы чем хуже?

А вот нынешняя активность WADA — еще недалеко от бухты Жуан, но функционеры от спорта, надо признать, всегда отличались некоторой заторможенностью реакций. Что уж говорить про «небратьев», активно наслаждающихся результатами йододефицита?

Пока они из последних сил защищают идеалы западной демократии и свободы, продвинутые политологи спрашивают уже не о том, «Who is Мr. Putin?», а о том, есть ли пределы влиянию России. И все чаще дают ответы, что таких пределов, похоже, нет.

Подобного рода признания, подтверждающие слова Владимира Путина о том, что «границы России нигде не заканчиваются», плюс наличие у современной РФ одновременно и «злата» (не только почти 1800 тонн физического металла, но также огромного массива реальных активов внутри страны и за рубежом), и «булата» (достаточно мощных Вооруженных сил, оснащенных современными средствами вооружений и связи), — настраивают многих патриотов на весьма эйфорический лад. Мол, все идет по (хитрому путинскому) плану, а «в случае чего» мы просто порвем «пиндосов» и «подпиндосников», как Тузик грелку.

Нет ничего опаснее подобного «головокружения от успехов»! Тем более что вошедшие в историю наполеоновские «сто дней» — это были именно сто дней, с Ватерлоо и островом Святой Елены в финале. Пользуясь той же аналогией, можно сказать, что до Парижа мы дойдем — надо бы знать, что делать дальше.

Не надо удивляться растущему влиянию России — у государства с такой историей и географией не может не быть мощнейшего влияния на остальные шесть седьмых планеты. Но не надо и преувеличивать это влияние: меньше 2% населения планеты, 3% мировой экономики плюс 1,6% торговли — далеко не те показатели, с которыми можно претендовать на статус глобальной сверхдержавы.

Союзы и союзники?

И если настоящих союзников у нашей страны по-прежнему два, и если это по-прежнему — ее Армия и Флот, то подобную ситуацию трудно считать нормальной, однако не стоит ставить ее в упрек отечественной дипломатии. МИД во главе с Сергеем Лавровым и так дает максимум эффективности при минимуме объективных возможностей, чтобы Россия не оказалась в фактической международной изоляции, как Российская империя со времен даже не Александра III, автора приведенного выше афоризма о союзниках России, а его деда Николая I, — в изоляции, из которой удалось выйти только уже сталинскому Советскому Союзу после Второй мировой войны

Но надо понимать, что есть союзы и союзы. Есть союзы «за» и есть союзы «против». Да, сегодня «за спиной» у России стоит Китай. Да, есть еще ШОС, БРИКС и ЕврАзЭС. Есть «восточный треугольник» с Ираном и Турцией. Но все это — «союзы против», которые исчезнут, как только будет устранена вызвавшая из угроза.

И перечисленные выше государства — не союзники нам, но партнеры. Которые и таковыми не стали бы, оставайся Россия слабой и безвольной, как в «лихие девяностые». Самый наш близкий, надежный и верный внешнеполитический союзник — белорусский «батька» Александр Лукашенко, этим все сказано...

Но пока — пока что практически весь мир нуждается в гарантиях защиты от американских «томагавков» и авианосцев, а такие гарантии «здесь и сейчас» может предоставить только Россия. И это «окно возможностей» необходимо использовать с учетом перспективы.

На задворках собственной победы?

Поэтому не случайно президент Путин подписал новую программу перевооружения Российской армии на 19 трлн рублей. «Штыками, — говорил тот же Наполеон, — можно делать что угодно, но на них невозможно сидеть».

Не случайно и российский Центробанк ударными темпами наращивает золотой запас. Но золото нельзя есть.

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И не сами по себе эти опоры нынешней российской мощи вызывают истерику и страх на Западе, а также в его окрестностях. Нет, страх и ненависть вызывает, прежде всего, то, что с отведенного ей после уничтожения СССР места в глобальной «империи доллара», где Россия была обречена на постепенную деградацию и неизбежный распад, наша страна шаг за шагом уходит, и остановить это движение «коллективный Запад» пока не в состоянии.

Еще три года назад никто в мире не верил, что подобная ситуация вообще возможна. Но сегодня она — реальность, и эта реальность — смертный приговор для однополярного долларового мира, без того безнадежно больного долговым кризисом из-за многолетних злоупотреблений «монетизацией будущего».

Нет сомнений, что следом за Москвой «на выход» из «империи доллара» потянутся и другие мировые столицы. Никакое «притяжение демократий между собой», которым грозила России в самом сердце глобальной банковской системы Тереза Мэй, без финансового «клея» и военной «клепки», обеспечивающих этим «демократиям» постоянный приток ресурсов из колоний, не работает.

Процесс уже пошел — об этом свидетельствуют и разворот Турции, и памятный приезд в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда с последующими массовыми арестами «принцев крови» из правящей династии.

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Это лишь «первые ласточки», массовый перелет начнется чуть позже и займет, судя по всему, еще несколько лет. И в это время нужно будет не «почивать на лаврах», а провести в России, условно говоря, системную «постиндустриализацию» и новую «культурную революцию». Иначе мы снова окажемся на задворках собственной победы, плодами которой воспользуются, в первую очередь, другие страны и народы.