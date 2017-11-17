Украинского журналиста задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже

Киев, 17 ноября. Собственного корреспондента Украинского радио задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже.

Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, в структуру которой входит Украинское радио.

По его словам, правоохранительные органы Белоруссии задержали корреспондента Павла Шаройко по обвинению в шпионаже. Официальных ответов на запрос украинских дипломатов белорусская сторона пока не дала.