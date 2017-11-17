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Украина
Украинского журналиста задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже
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    Украинского журналиста задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже

    14:03  17 Ноября 2017
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    Украинского журналиста задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже

    Киев, 17 ноября. Собственного корреспондента Украинского радио задержали в Белоруссии по подозрению в шпионаже.

    Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, в структуру которой входит Украинское радио.

    По его словам, правоохранительные органы Белоруссии задержали корреспондента Павла Шаройко по обвинению в шпионаже. Официальных ответов на запрос украинских дипломатов белорусская сторона пока не дала.

    «По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», — написал Аласания.

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #украина #шпионаж #журналист
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