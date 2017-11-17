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МОК объявит решение о допуске России на Олимпиаду-2018 5 декабря
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    МОК объявит решение о допуске России на Олимпиаду-2018 5 декабря

    14:08  17 Ноября 2017  /обновлено: 14:11  17 Ноября 2017
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    МОК объявит решение о допуске России на Олимпиаду-2018 5 декабря

    Лозанна, 17 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) объявит решение об участии российской сборной в Олимпиаде 2018 года 5 декабря. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

    Уточняется, что решение исполком МОК примет на основании данных двух комиссий, возглавляемых экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом и членом МОКа Денисом Освальдом.

    Заседание пройдет в швейцарской Лозанне 5 и 6 декабря. Во вторник, 5 декабря, в 21.30 состоится пресс-конференция, в ходе которой МОК объявит решение по допуску сборной РФ. 

    Ранее Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалось восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

    «Для комитета было важно работать в Москве, чтобы выполнить дорожную карту. Но рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу», — заявил глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор.

    Министр спорта России Павел Колобков заявил, что отказ ВАДА по РУСАДА не повлияет на решение МОК на по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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