МОК объявит решение о допуске России на Олимпиаду-2018 5 декабря

Лозанна, 17 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) объявит решение об участии российской сборной в Олимпиаде 2018 года 5 декабря. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Уточняется, что решение исполком МОК примет на основании данных двух комиссий, возглавляемых экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом и членом МОКа Денисом Освальдом.

Заседание пройдет в швейцарской Лозанне 5 и 6 декабря. Во вторник, 5 декабря, в 21.30 состоится пресс-конференция, в ходе которой МОК объявит решение по допуску сборной РФ.

Ранее Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказалось восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Для комитета было важно работать в Москве, чтобы выполнить дорожную карту. Но рекомендация совету учредителей заключается в том, чтобы признать РУСАДА не соответствующим кодексу», — заявил глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что отказ ВАДА по РУСАДА не повлияет на решение МОК на по допуску российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.