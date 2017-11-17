Россия воспользовалась правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции, который предусматривал продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Вслед за этим российский проект, который предусматривал серьезное обновление мандата, был отклонен большинством голосов.

С резкими антироссийскими заявлениями также выступил представитель Великобритании. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал «оторванным от реальности» проект резолюции, предложенный США. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что тему якобы применения официальным Дамаском химического оружия США изначально использовали как оружие против России.

«Я считаю, что в данном случае американцы вместе со своими союзниками продолжают усиленно разыгрывать сирийскую карту, которую они начали разыгрывать еще во времена господина Обамы [44-го президента США Барака Обамы — прим.], — отметил Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нам, специалистам, хорошо известно, что, как только Россия решила провести военную операцию по просьбе законного сирийского правительства, Вашингтон непублично по всем каналам давал нам понять, что они нас смешают с грязью и выставят в качестве пособников «кровавого диктатора». Это известный факт. Эта информация поступала нам по разным линиям. Обидно, конечно, что даже после смены администрации президента США у них эта история продолжается. Но, как сказали наши эксперты, выступая на нашей комиссии буквально несколько дней назад, надо понять, что кто бы ни был президентом США, вся эта истерика будет продолжаться. Соединенным Штатам не нравится самостоятельная политика Российской Федерации на международной арене. И США будут и дальше придумывать все, что угодно, для противодействия нашей стране».

По словам сенатора, сейчас уже дело не в Сирии и не в сирийском президенте Башаре Асаде — Вашингтон старается любой ценой нанести урон именно России.

«Это они в нас целят, пытаясь очернить саму Российскую Федерацию, российское руководство и нашу независимую внешнюю политику, а для этого все средства хороши, — отметил Андрей Климов. — И наглая ложь, которая кладется в основу всего этого, — к сожалению, обычное явление. Все вспоминают в таких случаях пробирку [якобы с химоружием], которой [экс-госсекретарь США Колин] Пауэлл размахивал на весь мир, а потом выяснилось, что там был чуть ли не стиральный порошок».

О том, как Соединенные Штаты провоцировали войны, устраивая для этого «информационные поводы», читайте в материале Федерального агентства новостей. В статье в том числе рассказывается о кампании по свержению Саддама Хуссейна, ради которой Пауэлл устроил спектакль с пробиркой, в которой якобы были образцы иракского химоружия.

По мнению сенатора Андрея Климова, с якобы «применением» официальным Дамаском химического оружия в Сирии Вашингтон пытается разыграть похожий сюжет.

«Похожая история с сирийским химоружием, — отметил сенатор. — Я лично встречался с господином Асадом в конце прошлого года, когда вся эта тема «блуждала». И мы обсуждали эти вопросы. И Асад справедливо говорил: «Ну мне-то это зачем?» Это если даже представить, что он технически мог это сделать, хотя они уже давно сдали все свое химическое орудие под международным контролем по российской инициативе и при участии американцев. «Ну зачем мне это надо, мы уже и так побеждаем, — говорил мне Асад. — Мы уже очищаем территорию. Зачем мне это надо, когда нас и так чернят со всех сторон?» И я ему верю, потому что ему это действительно незачем делать. А вот те, кому есть зачем это делать, это как раз его оппоненты. Им нужно показать, что Асад «плохой», что он «кровавый», что он «варвар», и что мы (Россия) помогаем «нехорошему» Асаду. Вот им — противникам Асада — это выгодно, и как раз они теоретически могли это сделать. У них есть причина это делать, умысел, если хотите, выражаясь языком уголовного кодекса».

Именно с этой точки зрения и надо рассматривать поведение в ООН Вашингтона и его союзников, отметил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«То, что сегодня происходит в ООН по поводу Сирии, это очередные перепевы известной антироссийской песни и ничего больше. И то, что наши дипломаты приблизительно так это и характеризуют, мне вполне понятно. И я считаю, что они правы, когда они говорят, что это театр абсурда. Но мы понимаем, откуда этот абсурд берется — это намеренная политика по очернению действий Российской Федерации и нашего руководства», — подчеркнул Андрей Климов.

Как сообщает «Газета.ру» уже в ближайшие часы совместный механизм ООН-ОЗХО по Сирии может перестать действовать, срок действия мандата СМР истекает 17 ноября.