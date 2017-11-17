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Германия выделит 10 млн евро по требованию США в Ракке
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    Германия выделит 10 млн евро по требованию США в Ракке

    14:34  17 Ноября 2017
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    Германия выделит 10 млн евро по требованию США в Ракке

    Берлин, 17 ноября. Власти Германии намерены потратить 10 млн евро на помощь США в разминировании сирийского города Ракка. Соглашение об этом правительство ФРГ и американская сторона могут подписать в пятницу.

    Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt. По словам источника издания в дипломатических кругах, в соглашении Берлин обязуется внести свой вклад в разминирование Ракки.

    При этом своих специалистов по разминированию Берлин отправлять в Сирию не будет. Заказ Пентагона по разминированию в САР выполняет американской инженерно-консалтинговая компания Tetra Tech.В ее финансировании и поучаствует ФРГ.

    Handelsblatt отмечает, что Вашингтон оказывает давление на Берлин и требует более активного участия в восстановлении Сирии. Однако в ФРГ убеждены в том, что сначала необходимо стабилизировать политическую ситуацию на очищенных от террористов территориях.

    Напомним, в начале сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выделит дополнительно 250 миллионов евро на восстановление иракского города Мосула. 

    По данным Handelsblatt, финансовая помощь ФРГ на восстановление Ракки в будущем также может быть увеличена.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сирия #фрг #ракка #германия #помощь
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