Германия выделит 10 млн евро по требованию США в Ракке

Берлин, 17 ноября. Власти Германии намерены потратить 10 млн евро на помощь США в разминировании сирийского города Ракка. Соглашение об этом правительство ФРГ и американская сторона могут подписать в пятницу.

Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt. По словам источника издания в дипломатических кругах, в соглашении Берлин обязуется внести свой вклад в разминирование Ракки.

При этом своих специалистов по разминированию Берлин отправлять в Сирию не будет. Заказ Пентагона по разминированию в САР выполняет американской инженерно-консалтинговая компания Tetra Tech.В ее финансировании и поучаствует ФРГ.

Handelsblatt отмечает, что Вашингтон оказывает давление на Берлин и требует более активного участия в восстановлении Сирии. Однако в ФРГ убеждены в том, что сначала необходимо стабилизировать политическую ситуацию на очищенных от террористов территориях.

Напомним, в начале сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выделит дополнительно 250 миллионов евро на восстановление иракского города Мосула.

По данным Handelsblatt, финансовая помощь ФРГ на восстановление Ракки в будущем также может быть увеличена.

