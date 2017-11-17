Киев может ввести режим АТО в Закарпатье: политолог прокомментировал конфликт Украины и Венгрии

Украина никому не позволит разговаривать с собой в «тоне шантажа»: с таким заявлением выступил глава украинского правительства Владимир Гройсман, комментируя слова вице-премьера Венгрии о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Шантаж

По словам вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена, «венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру». Отметим, что венгерское меньшинство в основном проживает в Закарпатской области Украины.

«Мы толерантное демократическое государство, мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Но нужно помнить, что это Украина, наш родной язык — украинский, и он требует уважения абсолютно всех граждан Украины. Мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллионая страна, разговаривать с нами в тоне шантажа», — заявил Гройсман.

Мадьярская идентичность

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что право-националистическое правительство Венгрии давно и трепетно относится к вопросам сохранения «мадьярской идентичности». Речь о развитии венгерского языка, венгерской культуры, прав этнических венгров, проживающих за пределами мадьярского государства.

«Более того, проводятся конкурсы за пределами Венгрии по знанию венгерского языка, их победители, даже не принадлежа этнически к мадьярам, имеют право на получение в упрощенном порядке венгерского гражданства. Поэтому понятна причина острой реакции венгерских властей на новый украинский закон об образовании, дискриминирующий по языковому признаку все национальные меньшинства, включая весьма значительное венгерское, проживающее в Закарпатье», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, действия киевских властей по отношению к венгерскому населению явно ущемляют права венгерских граждан Украины. Аресты чиновников местных органов власти, наступление на мадьярские школы и общественные объединения еще более обостряет и без того непростую обстановку на Западе Украины. Фактически в Закарпатье «столкнулись два национализма»: украинский и венгерский (мадьярский).

«Первый опирается на поддержку украинского репрессивного аппарата и боевиков-радикалов, к примеру, из запрещенного в РФ «Правого сектора»1, прочих наследников бандеровщины. Второй — на сплоченность венгерского меньшинства и помощь из-за рубежа, от властей соседней Венгрии. В этой ситуации мы не можем исключить и столкновений на этнической почве, и введение Киевом режима АТО на территории Закарпатья. Понятно, что нарушения свобод и прав этнических меньшинств, практикуемые нынешними украинскими руководителями, не имеют ничего общего с базовыми принципами прав человека. Поэтому нельзя исключать, что власти Венгрии пожалуются на режим Порошенко в европейские структуры и, видимо, смогут получить там поддержку», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, такого рода поддержка, в частности, может заключаться и в объявлении санкций против нынешнего киевского режима, персонально против его заправил, лично ответственных за наступления на венгерский язык и тем самым на венгерское население Украины.

Санкционная война

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Украина становится похожа на Молдавию, где автономизация создала реальную угрозу поглощения страны Румынией. Недавно появились сообщения, что Украина не контролирует более 120 километров своей границы в Закарпатье, где создан нелегальный анклав контрабандистов, живущий по своим собственным правилам и законам.

Эксперт заметил, полемика премьера Украины с вице-премьером Венгрии имеет непосредственное отношение к скандальному закону о языке, который дополнительно раскалывает Украину на части. Поэтому подобные перебранки высокопоставленных чиновников Украины и соседних с ней стран будут продолжаться и далее.

«Венгрия занимает независимую позицию в Евросоюзе, последовательно отстаивая права своих граждан. Поэтому не исключено, что в следующем таком разговоре украинских и венгерских чиновников Венгрия будет угрожать Украине санкциями за притеснение этнических венгров», — резюмировал Максим Жаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.