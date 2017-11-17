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Рейдеры в политике: РЕН ТВ расскажет об особенностях национального «отжима»
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    Рейдеры в политике: РЕН ТВ расскажет об особенностях национального «отжима»

    14:11  17 Ноября 2017
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    Рейдеры в политике: РЕН ТВ расскажет об особенностях национального «отжима»

    Москва, 17 ноября. Ряд известных политиков и чиновников заработали состояние на рейдерском захвате. Телеканал РЕН ТВ 17 ноября покажет зрителям расследование, в котором фигурируют имена экс-депутата Алексея Митрофанова, блогера Алексея Навального, застреленного в Киеве Дениса Вороненкова, а также ряд других персон, чьи финансы были «заработаны» в 2000-е.

    Дельцы милленинума обладали не только хитростью и хваткой, но и депутатскими мандатами. Бывший депутат ГД Денис Вороненков, погибший в Киеве, в 2011 году получил в собственность целое здание путем хитрых махинаций. Экс-парламентарий Алексей Мирофанов, пользуясь статусом адвоката, заработал целое состояние, принимая участие в рейдерских спорах.

    Рейдеры в политике: РЕН ТВ расскажет об особенностях национального «отжима»

    Блогер Алексей Навальный осужден условно по делу «Кировлеса», в РЕН ТВ полагают, что он также увлекался рейдерством. Документальный фильм «Чужое. Захватчики» расскажет о том, как многие политики и чиновники, обладая депутатской неприкосновенностью, совмещали рейдерство с основной деятельностью. Смотрите 17 ноября в 20:00 на РЕН ТВ.

    Рейдеры в политике: РЕН ТВ расскажет об особенностях национального «отжима»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #навальный #вороненков #митрофанов #рен тв
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