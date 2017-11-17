Турция отозвала военнослужащих с базы НАТО из-за скандала с фото «противников»

Анкара, 17 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отзыве 40 военнослужащих турецкой армии с учений НАТО, после того как там был размещен стенд с фотографиями «противников», среди которых оказались нынешний турецкий лидер, а также основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

«Они поставили стенд с портретами «врагов», на них изображены Ататюрк и я. Узнав об этом, глава генштаба Турции сообщил нам о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО», — приводит РИА Новости заявление Эрдогана во время выступления перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер отметил, что решение об отзыве военнослужащих окончательное и что Анкара не собирается пересматривать этот вопрос, даже если стенд с фотографиями будет демонтирован.

Напомним, Мустафа Кемаль Ататюрк — важнейшая историческая фигура для турецкого народа. Он не только является основателем современного турецкого государства, но и реформатором, положившим конец халифату, инициировавшим введение в Турции светского образования, уголовного и гражданского кодексов европейского образца. В Турции установлено бесчисленное количество памятников Ататюрку, его имя также носит международный аэропорт Стамбула.