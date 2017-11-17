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Дейр-эз-Зор: курды SDF попали в засаду ИГИЛ на юго-востоке провинции
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    Дейр-эз-Зор: курды SDF попали в засаду ИГИЛ на юго-востоке провинции

    14:01  17 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: курды SDF попали в засаду ИГИЛ на юго-востоке провинции

    Дейр-эз-Зор, 17 ноября. Боевики «Исламского государства»1 внезапно атаковали проамериканских курдов из «Сирийских демократических сил».

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на подконтрольный «Халифату» портал, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из засады атаковали передовое подразделение оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Не менее трех курдов были убиты в ходе столкновения, исламисты не преминули опубликовать фотографии захваченного оружия и расстрелянных ополченцев. Перестрелка произошла около одного из месторождений на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Источник подчеркнул, что, судя по всему, игиловцы отказались выполнять приказ западного начальства о передаче месторождения курдам из-за жажды наживы и предпочли расстрелять отряд «Сирийских демократических сил».

    Дейр-эз-Зор: курды SDF попали в засаду ИГИЛ на юго-востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #дейр-эз-зор
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