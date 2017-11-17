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Лавров уличил постпреда США при ООН Хейли в «фейковой дипломатии»
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    Лавров уличил постпреда США при ООН Хейли в «фейковой дипломатии»

    13:50  17 Ноября 2017
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    Лавров уличил постпреда США при ООН Хейли в «фейковой дипломатии»

    Москва, 17 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «фейковой дипломатией» заявления американской стороны о невозможности дозвониться до российского постпреда Василия Небензи, чтобы согласовать общий текст резолюции по расследованию химических атак в Сирии.

    «Попыток таких никто не отвергал, встречались эксперты, мы объясняли нашу точку зрения. Наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия», — приводит слова Лаврова ТАСС.

    Таким образом глава российского МИД прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, по словам которой, она пыталась дозвониться до российских коллег и согласовать с ними коллективный текст резолюции, но не смогла этого сделать.

    «Это прямая ложь», — констатировал Лавров.

    Ранее сообщалось о том, что США наложило вето на проект резолюции Боливии по миссии ОЗХО в Сирии. Напомним, Боливия обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой вернуть на рассмотрение заблокированный российский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев химатак в САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #лавров #смр
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