Лавров уличил постпреда США при ООН Хейли в «фейковой дипломатии»

Москва, 17 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «фейковой дипломатией» заявления американской стороны о невозможности дозвониться до российского постпреда Василия Небензи, чтобы согласовать общий текст резолюции по расследованию химических атак в Сирии.

«Попыток таких никто не отвергал, встречались эксперты, мы объясняли нашу точку зрения. Наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Таким образом глава российского МИД прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, по словам которой, она пыталась дозвониться до российских коллег и согласовать с ними коллективный текст резолюции, но не смогла этого сделать.

«Это прямая ложь», — констатировал Лавров.

Ранее сообщалось о том, что США наложило вето на проект резолюции Боливии по миссии ОЗХО в Сирии. Напомним, Боливия обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой вернуть на рассмотрение заблокированный российский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев химатак в САР.