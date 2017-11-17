Украинский политолог объяснил, почему никогда не будет голосовать за Тимошенко

Украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале раскритиковал политтехнолога Алексея Ситникова, который разработал имидж главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В свое время Ситников предложил Тимошенко носить косу, поскольку политик была слишком сексуальна. Это вызывало негативную реакцию электората, особенно женщин. Тогда решено было создать образ «учительницы с украинской консервативной прической».

«Хотел бы сказать, что все эти так называемые политтехнологи разводят на деньги. Бред, который он [Ситников] нес, что-то мы изменили, сделали… Если у политика нет харизмы, если он не умеет излагать свои мысли правильно, чтобы цепляло людей, никакая коса, никакие сапоги не помогут», — заявил Запорожский.

Украинский политолог добавил, что внешний вид женщин-политиков действительно не должен отталкивать других представительниц прекрасного пола и не должен вызывать чувство зависти. Запорожский добавил, что ему симпатична Тимошенко как «боец» и женщина, но он не будет за нее голосовать.

«В принципе, я знаю, что она делала в политике. Во всем остальном я отношусь к ней очень позитивно, но голос мой она не получит уже никогда», — заключил Сергей Запорожский.

Как сообщала «Газета.ru», Ситников признался, что у многих мужчин, в том числе у него самого, от сексуальности Юлии Тимошенко «сносило крышу».