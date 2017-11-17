Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россия диктует условия: Литва объяснила падение цен на прибалтийскую пшеницу
Украина
Украинский политолог объяснил, почему никогда не будет голосовать за Тимошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политолог объяснил, почему никогда не будет голосовать за Тимошенко

    13:58  17 Ноября 2017
    581

    Украинский политолог раскритиковал политтехнолога Юлии Тимошенко в эфире российского ТВ

    Украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале раскритиковал политтехнолога Алексея Ситникова, который разработал имидж главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В свое время Ситников предложил Тимошенко носить косу, поскольку политик была слишком сексуальна. Это вызывало негативную реакцию электората, особенно женщин. Тогда решено было создать  образ «учительницы с украинской консервативной прической».

    «Хотел бы сказать, что все эти так называемые политтехнологи разводят на деньги. Бред, который он [Ситников] нес, что-то мы изменили, сделали… Если у политика нет харизмы, если он не умеет излагать свои мысли правильно, чтобы цепляло людей, никакая коса, никакие сапоги не помогут», — заявил Запорожский.

    Украинский политолог добавил, что внешний вид женщин-политиков действительно не должен отталкивать других представительниц прекрасного пола и не должен вызывать чувство зависти. Запорожский добавил, что ему симпатична Тимошенко как «боец» и женщина, но он не будет за нее голосовать.

    «В принципе, я знаю, что она делала в политике. Во всем остальном я отношусь к ней очень позитивно, но голос мой она не получит уже никогда», — заключил Сергей Запорожский.

    Как сообщала «Газета.ru», Ситников признался, что у многих мужчин, в том числе у него самого, от сексуальности Юлии Тимошенко «сносило крышу».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #тимошенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        4444
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        684
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        132
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        678