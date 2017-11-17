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Экономика
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Названа цена заряженного седана BMW M5 в России
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    Названа цена заряженного седана BMW M5 в России

    13:59  17 Ноября 2017  /обновлено: 14:35  17 Ноября 2017
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    Названа цена заряженного седана BMW M5 в России

    Москва, 17 ноября. Компания BMW назвала стоимость нового седана M5 в России. В минимальной комплектации авто будет стоить от 6,7 млн рублей.

    Стоимость автомобиля была озвучена на открытии шоу-рума BMW M на Большой Якиманке в Москве.

    Особенность новинки — система полного привода с многодисковой центральной муфтой, задним дифференциалом и возможностью полного отключения передней оси.

    Известно, что на российском рынке BMW M5 будет доступен с бензиновым твин-турбо V8 двигателем объемом 4,4 л и мощностью 600 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды, максимальная скорость в базовом пакете ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. 

    Стоимость автомобиля с пакетом M Special начинается от 7 800 000 рублей. За эти деньги владелец получит полную отделку салона автомобиля кожей Merino, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, 4-зонный климат-контроль, станцию беспроводной зарядки для мобильных гаджетов, функцию автоматической парковки и аудиосистему Harmann Kardon.

    Предзаказ на новую модель уже открыт, однако сроки поставок не называются.

    Как ранее сообщало «URA.RU», BMW M5 нового поколения был представлен в августе 2017 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #bmw
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