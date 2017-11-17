Хама: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Джебхат ан-Нусры» два поселения

Хама, 17 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили два населенных пункта на севере провинции.

Сирийские источники сообщили о продолжении наступательной операции сирийской армии в северных регионах провинции Хама. По последним данным армейцы при воздушной поддержке российской авиации, которая уничтожает огневые точки джихадистов на подступах к городам, освободили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) поселения Сарья-Шималия и Каср Али.

Населенные пункты были зачищены от исламистов сегодня утром после интенсивных столкновений с боевиками. Отмечается, что накануне наступательная операция позволила установить контроль над еще тремя поселками в данном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.