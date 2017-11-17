Россияне другие: Соловьев жестко ответил на слова украинца Ковтуна о Путине

Москва, 17 ноября. Владимир Соловьев в эфире своей программы жестко ответил политологу с Украины Вячеславу Ковтуну, который заявил, что жизнь России не станет лучше, «пока Путин не уйдет».

Ковтун считает, что «руководители и каналы» России готовят граждан к тому, что «пояса надо затягивать туже».

«Вопрос к вам: ради чего, где тот лучик, тот свет, который показал бы, что жизнь станет лучше? Все понимают, что пока Путин не уйдет, лучше вы жить не будете», — сказал украинец.

На вопрос украинскому политологу от сенатора Ольги Ковитиди о том, есть ли у Украины тот «лучик», которого, по его мнению, нет у России, иронично ответил Соловьев:

«Есть. Это статуя Свободы».

Соловьев, отвечая Ковтуну, жестко заявил, что «качество жизни россиян никогда не было таким, как при Путине». Телеведущий подчеркнул, что самосознание граждан Украины и России крайне отличаются.

«У вас герой Мазепа. Вы считаете, что можно торговать своим самосознанием, своим суверенитетом, потому что они никчемны. Вам главное — кто вам в миску бросит похлебку. А россияне – они другие. Мы сами определим свое экономическое состояние», — подытожил Соловьев.

В предыдущем эфире Соловьев прокомментировал заявления Киева по поводу встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым.