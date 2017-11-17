Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    13:28  17 Ноября 2017
    51

    Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    Москва, 17 ноября. Военное ведомство России сообщило об очередной гуманитарной акции в провинции Хомс.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели одну гуманитарную акцию в провинции Хомс. Жители населенного пункта Мариамин получили 2,2 тонны продуктовых наборов. За медицинской помощью обратилось 210 сирийцев.

    Отмечается, что за прошедшие сутки количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия, увеличилось до 2271. Соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители города Умм эль-Касаб провинции Хомс, сообщает Минобороны РФ.

    Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #гумпомощь #хомс #соглашение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        2270
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        612
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        95
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        649