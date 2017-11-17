Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Хомс

Москва, 17 ноября. Военное ведомство России сообщило об очередной гуманитарной акции в провинции Хомс.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели одну гуманитарную акцию в провинции Хомс. Жители населенного пункта Мариамин получили 2,2 тонны продуктовых наборов. За медицинской помощью обратилось 210 сирийцев.

Отмечается, что за прошедшие сутки количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия, увеличилось до 2271. Соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители города Умм эль-Касаб провинции Хомс, сообщает Минобороны РФ.