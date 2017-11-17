Лавров ответил на обвинения в «российском вмешательстве» в выборы в Мексике

Москва, 17 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает спекуляцией заявления о влиянии РФ в президентские выборы Мексики.

В ходе переговоров с главой МИД Мексики Луисом Видегарев Лавров признался, что не знаком с публикациями в мексиканской прессе, однако подобные слухи не прошли мимо его ушей. Он также добавил, что имеет представление о том, «откуда растут ноги».

«В данном случае могу только подтвердить, что это полностью является спекуляцией, не имеющей под собой никакие основания и преследующей целью внести какие-то раздражения в российско-мексиканские отношения», — цитирует министра агентство РИА Новости.

По словам Лаврова, «источником всех этих веяний» являются США, которые принимают «абсолютно неприемлемые и недопустимые меры» в отношении российских СМИ.

Министр отметил, что РФ будет зеркально отвечать на подобные действия американской стороны. Российские СМИ не занимаются вмешательством во внутренние дела других государств, подчеркнул Лавров.