В Совфеде похвалили Эрдогана за смелость говорить о США то, чего боятся европейцы

Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что президент Турции поступил очень смело, сделав публичное заявление о причастности США к деятельности террористов.

Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития, заявил, что очень разочарован США. По его словам, в Вашингтоне говорят, что борются с запрещенной в ряде стран, в том числе и в России, террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1), а на самом деле финансируют ее деятельность, сообщила «Газета.ru».

«Эрдоган сделал очень смелое заявление, которое мы можем только приветствовать, потому что это правда. О том, что США спонсируют ИГ, знают все европейцы, но они боятся об этом говорить. Эрдоган не побоялся. Честь ему и хвала», — сказал сенатор Федеральному агентству новостей.

Владимир Джабаров напомнил: Россия не раз говорила, что Америка «подкармливает» террористов и отводит их от удара.

«Безусловно, у Эрдогана свои интересы, потому что американцы поддерживают курдский сепаратизм. Курдские отряды тоже участвуют в борьбе с ИГ, но совершенно непонятно, в какую сторону они повернут свое оружие завтра. И Эрдогана это беспокоит», — считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

При этом Владимир Джабаров напомнил, что США не выдают Турции главного политического противника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, и поэтому турецкий лидер пытается задеть США. Да и Вашингтону Эрдоган неугоден, потому что с ним не получается найти контакт, и американцы будут счастливы, если он покинет свой пост.

«Проблема Эрдогана в том, что он очень эмоционален: сегодня может сделать одно заявление, завтра —противоположное. И если эмоциональная шелуха его заявления о вливании американских долларов в деятельность террористов отвалится и останется тот же смысл, честь и хвала Эрдогану», — добавил сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.