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Политика
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В Совфеде похвалили Эрдогана за смелость говорить о США то, чего боятся европейцы
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    В Совфеде похвалили Эрдогана за смелость говорить о США то, чего боятся европейцы

    13:49  17 Ноября 2017
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    «Честь ему и хвала»: заявление Эрдогана о связах США с ИГ восхитило Совфед

    Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что президент Турции поступил очень смело, сделав публичное заявление о причастности США к деятельности террористов.

    Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития, заявил, что очень разочарован США. По его словам, в Вашингтоне говорят, что борются с запрещенной в ряде стран, в том числе и в России, террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1), а на самом деле финансируют ее деятельность, сообщила «Газета.ru».

    «Эрдоган сделал очень смелое заявление, которое мы можем только приветствовать, потому что это правда. О том, что США спонсируют ИГ, знают все европейцы, но они боятся об этом говорить. Эрдоган не побоялся. Честь ему и хвала», — сказал сенатор Федеральному агентству новостей.   

    Сенатор Владимир Джабаров

    Владимир Джабаров напомнил: Россия не раз говорила, что Америка «подкармливает» террористов и отводит их от удара.

    «Безусловно, у Эрдогана свои интересы, потому что американцы поддерживают курдский сепаратизм. Курдские отряды тоже участвуют в борьбе с ИГ, но совершенно непонятно, в какую сторону они повернут свое оружие завтра. И Эрдогана это беспокоит», — считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    При этом Владимир Джабаров напомнил, что США не выдают Турции главного политического противника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, и поэтому турецкий лидер пытается задеть США. Да и Вашингтону Эрдоган неугоден, потому что с ним не получается найти контакт, и американцы будут счастливы, если он покинет свой пост.

    «Проблема Эрдогана в том, что он очень эмоционален: сегодня может сделать одно заявление, завтра —противоположное. И если эмоциональная шелуха его заявления о вливании американских долларов в деятельность террористов отвалится и останется тот же смысл, честь и хвала Эрдогану», — добавил сенатор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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