Крымские татары готовы рассказать в ООН о соблюдении своих прав в России

Симферополь, 17 ноября. Крымские татары готовы выступить в ООН, чтобы донести до мировой общественности правду об обстановке на полуострове.

Такое заявление сделал член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, глава крымско-татарской организации «Инкишаф» Эскендер Билялов в эфире телемоста МИА «Россия сегодня».

«Я готов поехать и на площадку ООН, и куда угодно и говорить правду о том, что происходит в Крыму», — заявил Билялов.

Также Билялов предложил организовать серию международных телемостов, в рамках которых представители крымских народов могли бы донести до международного сообщества правду о соблюдении прав человека в республике Крым.

Напомним, проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму вынесен на Генеральную Ассамблею ООН, после того как получил поддержку 71 государства из 173 проголосовавших.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проект резолюции не отвечает сути вопроса, кроме того, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

В октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. В ноябре сообщалось, что французская делегация решительно настроена посетить Крым. Также Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.