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Крымские татары готовы рассказать в ООН о соблюдении своих прав в России
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    Крымские татары готовы рассказать в ООН о соблюдении своих прав в России

    13:13  17 Ноября 2017
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    Крымские татары готовы рассказать в ООН о соблюдении своих прав в России

    Симферополь, 17 ноября. Крымские татары готовы выступить в ООН, чтобы донести до мировой общественности правду об обстановке на полуострове.

    Такое заявление сделал член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, глава крымско-татарской организации «Инкишаф» Эскендер Билялов в эфире телемоста МИА «Россия сегодня».

    «Я готов поехать и на площадку ООН, и куда угодно и говорить правду о том, что происходит в Крыму», — заявил Билялов.

    Также Билялов предложил организовать серию международных телемостов, в рамках которых представители крымских народов могли бы донести до международного сообщества правду о соблюдении прав человека в республике Крым.

    Напомним, проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму вынесен на Генеральную Ассамблею ООН, после того как получил поддержку 71 государства из 173 проголосовавших.

    Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проект резолюции не отвечает сути вопроса, кроме того, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

    Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

    В октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. В ноябре сообщалось, что французская делегация решительно настроена посетить Крым. Также Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике. 

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оон #крым #права человека
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