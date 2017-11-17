Киев отреагировал на требование венгров об автономии на Украине

Киев, 17 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление венгерского коллеги Жолта Шемьена о праве этнических венгров за рубежом на автономию.

Шемьен констатировал, что этнические венгры имеют право за рубежом на автономию и гражданство Венгрии. Кроме того, он в очередной раз упрекнул Украину в нарушении прав нацменьшинств, напомнив о скандальном законе об образовании.

Гройсман отреагировал на это выступление. Он оказался абсолютно не согласен с коллегой и возмущен его требованием.

«Мы толерантное демократическое государство, — заявил он, — мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств».

Однако Гройсман при этом особо подчеркнул, что на Украине родной язык — украинский. Он также отметил, что этот язык должны уважать все граждане страны.