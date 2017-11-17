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Киев отреагировал на требование венгров об автономии на Украине
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    Киев отреагировал на требование венгров об автономии на Украине

    13:22  17 Ноября 2017
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    Киев отреагировал на требование венгров об автономии на Украине

    Киев, 17 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление венгерского коллеги Жолта Шемьена о праве этнических венгров за рубежом на автономию.

    Шемьен констатировал, что этнические венгры имеют право за рубежом на автономию и гражданство Венгрии. Кроме того, он в очередной раз упрекнул Украину в нарушении прав нацменьшинств, напомнив о скандальном законе об образовании.

    Гройсман отреагировал на это выступление. Он оказался абсолютно не согласен с коллегой и возмущен его требованием.

    «Мы толерантное демократическое государство, — заявил он, — мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств».

    Однако Гройсман при этом особо подчеркнул, что на Украине родной язык — украинский. Он также отметил, что этот язык должны уважать все граждане страны.

    Киев отреагировал на требование венгров об автономии на Украине

    «Мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллиона страна, разговаривать с нами в тоне шантажа», — добавил украинский премьер.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #гройсман #шантаж #украинский язык #автономия #венгры
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