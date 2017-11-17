Встреча глав стран-гарантов по Сирии повлияет на диалог Дамаска и оппозиции — Лавров



Москва, 17 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции в Сочи 22 ноября будет содействовать прямым переговорам правительства Сирии и оппозиции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи. Высокопоставленный дипломат полагает, что переговоры лидеров стран-гарантов будут способствовать прямому диалогу между Дамаском и сирийской оппозицией.

«В последние месяцы мы не наблюдаем большой активности со стороны наших ооновских коллег. Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции о политическом устройстве в Сирии после завершения конфликта», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что в Анталье состоится встреча министров внешнеполитических ведомств стран-гарантов. Также урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадке Астаны.